美股標指更換3隻成分股　大熱Tesla落選！

標普道瓊斯指數公司(The S&P Dow Jones)周五(4日)宣布，標指成分股將新增3家公司，包括醫藥供應商Catalent、網購平台Etsy、自動測試設備商Teradyne；至於遭剔除的3家公司分別是報稅服務公司H&R Block、化妝品集團Coty，以及百貨公司Kohl's Corp。有關變動將於9月21日開市起生效。

至於市場認為的大熱門，電動車生產商特斯拉(Tesla)並未獲納入標指成分股。由於Tesla連續4個季度錄得盈利，符合納入標指的關鍵條件，令很多投資者相信其很大機會成為標指成分股之一，刺激該公司股價在過去數周急劇上漲，自7月22日公布季績以來累升逾30%。

受消息影響，Tesla股價在盤後交易時段急跌6.71%，報390.27美元。

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