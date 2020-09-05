「股神」巴菲特又有新動作！今次大手減持呢隻股份...

「股神」巴菲特又有新動作！根據周五(4日)披露的監管文件顯示，巴菲特投資旗艦巴郡賣出超過1億股富國銀行股份，投資減幅超過40%，將其在富國銀行的普通股持股比例降至約3.3%。

富國銀行目前仍陷於銷售醜聞中，加上新冠肺炎疫情對美國帶來的停工影響，富國銀行股價今年迄今已暴跌逾50%。該行7月時宣布削減股息，因截至6月底的3個月錄得自2008年以來首個季度虧損，同時亦為潛在貸款損失撥款創紀錄的95億美元。

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