御景峰減價42萬元　套三房以738萬元沽

中原地產分行區域營業經理陳夑佳表示，香港疫情開始受控，入市氣氛正面，上水御景峰剛錄本月首宗成交，單位為低層J室，單位實用面積661方呎，套三房間隔，開價約780萬港元，議價後以738萬元獲承接，實用面積平均呎價11,165元。

原業主則於2009年以320萬元購入上址，持貨11年，是次沽出單位獲利418萬元離場，單位升值約1.3倍。

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