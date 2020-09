1周10大驚奇：世界大變局！「三分天下」時代來臨？

2020年轉眼間已來到9月,回看《1周10大驚奇》去年底引述異象預言,今年首季是全球股市主要升幅所在。惟受疫情打擊,異象曾於1月25日警告調整來了,之後於2月初預告股市已踏入「最後歡樂時光」,結果當月底大冧,然後再反覆勸告投資者切忌衝動,直至4月4日看到曙光,在同月25日呼籲投資者注意「五窮」,可趁4月最後一周減磅,之後呼籲小心至今,異象有得亦有失!之後會如何呢?或許繼續作壁上觀吧!

【1、世界大變局!特朗普連任機會很高?】

曾為瑞銀美股策略師、現為BTIG首席股票及衍生工具策略師的「美股大好友」Julian Emanuel本周表示,美股8月升勢凌厲,可能已透露了誰會在11月入主白宮。

他表示,8月美股升勢有利總統特朗普連任,目前距離11月大選剩兩個月左右,標指有正回報,往績顯示,執政黨候選人有85.7%的機會勝選。

不過,他又指出,若追溯至1928年,如果股市在8月上漲5%或更多,6至8月的回報又超過25%的話,通常預示9月和10月市況會掙扎,「而當標指自8月底下挫直至大選日(11月3日)的話,過往所有6次大選,都是執政黨輸掉白宮。」

擅於以史為鑑的LPL financial首席市場策略師Ryan Detrick亦表示,根據往績,執政黨若連任(意指特朗普勝選),在大選前的3個月,標指回報表現都非常優異;相反,執政黨落敗時,大選前標指多會出現下滑。以1984年後來看,準確度高達100%;若以1928年以來來看,也有87%準確度。目前來看,若以2020年8月初至今顯示,標指回報為7%,道指也有7%,而納斯達克指數更達9%。

換言之,8月市況是預示特朗普會贏,但前提是美股由目前起至11月初表現平穩。以特朗普性格,他必然會這樣做。

【2、摩通神級分析員:特朗普確實有機會】

除了上述分析外,曾「貼中」油金2016年2月見底、2018年2月大冧市料美股向好、2019年1月及3月仍料股市反彈浪僅開端,同年5月中美貿戰升級後仍看好美股破頂,被譽為「神人附體」的摩根大通量化及衍生工具研究部首席環球主管科拉諾維奇(Marko Kolanovic)本周表示,投資者應為美國總統特朗普贏得連任的機率上升做好準備。

科拉諾維奇表示,之前從押注機率來看,特朗普遠遠落後於挑戰者拜登,但現在基本持平,主要原因在於抗議活動暴力程度對公眾輿論的影響,以及民調中的潛在偏見。

他表示,根據以往研究,如果公眾對抗議活動的看法從和平轉向暴力,民調可能會從民主黨向共和黨轉移5到10個百分點。他補充,在調查中沒有如實回答的人,可以人為地使民調結果朝有利於拜登的方向偏離5至6%。

他認為,未來大概60天內,肯定會發生很多改變機率的事情,但目前而言,有利於特朗普的勢頭會繼續,而大多數投資者仍在為拜登獲勝做準備,這對於各種因素、各行各業,以及疫情之下誰贏誰輸,還有環保、社會和治理(ESG)投資題材的表現都可能具有重大意義。

【3、世界大變局!特朗普眼中只有權力及金錢】

那麼,特朗普一旦連任會怎樣?以他性格,必然會挑起「世界大變局」!特朗普姪女Mary L. Trump所著的家族史回憶錄《Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man》,中文暫譯《永不滿足》,就有啟示!該書7月在美國上市一周就賣出135萬冊,繁體中文版將在9月面世。

Mary L. Trump擁有心理學博士學位,以特朗普家族「局內人」與臨床心理學者的角度,剖析特朗普家族。她從祖父母的人格切入,鋪陳充滿對立的家族氣氛,並深刻描述長輩偏袒、平輩競爭到晚輩排擠。在這樣失常的教養環境下,如何造就對全球帶來巨大影響的「美國總統特朗普」!

據報,她在書中揭露特朗普的父親、即其祖父殘酷而獨裁,教養方式不僅對特朗普的兄長(Mary的父親)帶來了毀滅,也嚴重影響特朗普的人格與情感,導致特朗普只能用權力、金錢來與世界相處。她坦言:「這是個原生家庭失敗的悲傷故事。」

【4、世界大變局!中國「雙循環」 歐洲、北美、亞洲三強分立】

事實上,中國目前正作好準備,應對國際貿易「大變局」!在全球受疫情重創及與美國關係緊張之際,中國政府在經濟戰略上頻頻提及「雙循環」,即經濟活動涉及「內部」和「外部」兩個循環,更強調國內市場之重要。

工銀國際認為,下輪全球化在中國的「雙循環」政策影響下,將從「美國為全球需求中心」,走向「歐洲、北美、亞洲」3大分立的市場,而中國將成為亞洲市場的供應和需求中心,歐洲及北美的供應和需求中心分別為德國和法國及美國。

全球貿易諮詢機構Hinrich Foundation研究學者Stephen Olson上周表示:「雙循環」政策顯示中國理解到未來20年,對貿易的倚賴程度無法像之前20年一樣。美國愈來愈覺得追求與中國之間的深度經濟整合是戰略錯誤,此事對中國極有利,但對美國沒那麼好。

回看2018年中美貿易戰開打,兩國互徵關稅已減少貿易往來。雖然以個別國家而言,美國仍是中國最大的出口目的地,但在貿易關係緊張加劇當中,去年北美將最大貿易夥伴的地位拱手讓給歐盟,今年由「東協」成為中國最大貿易夥伴。

方正證券首席經濟學家顏色認為,中國在政策上較強調內需市場,預期當局會進一步推出吸引外商投資中國和跨境電子商務的支持政策,因為中國市場大為土長、跨境貿易的挑戰增加,更多外商採取「中國製造、中國銷售」的策略。

事實上,根據中國商務部資料,今年7月外國直接投資按年增加12.2%至90.5億美元,寫下自今年2月疫情升溫以來連續4個月增長的佳績。相反,根據經濟合作發展組織(OECD)報告顯示,全球的外國直接投資金額預料在疫情期間大減30%。

香港華興資本宏觀暨策略研究部主管龐溟說:「資本是王道。如果你較其他國家提供更多的確定性,就會有人來投資。」他認為,外國投資及中國出口變化大勢早已開始,疫情爆發後加速進行。

【5、世界大變局!歐美日狂放水 中國則趁勢扶植人民幣】

面對世界大變局,外地媒體引述《經濟學人》分析報道,從資產負債表中可看到,美、日、歐近年皆大幅擴大資產負債表(即俗稱「放水」),但中國人民銀行未採取零利率、負利率或量化寬鬆(QE)的非常規經濟政策,相較各大經濟體而言,內地現行的貨幣政策似乎不太正常。

《經濟學人》列舉出中國「反向操作」原因。回看2000年左右,中國資產負債表因外匯儲備而膨脹,2008年佔國內生產總值(GDP)比例約70%,是當時美、歐、日的兩倍,但近年因外匯儲備減少,資產負債表相對縮水。近期受疫情影響,除中國外,各大經濟體均大量放水買債,使中國和美國央行資產負債表佔GDP比例接近約35%,而中國之所以沒有「擴表」(即大量印錢買債)的原因之一,可能是因疫情控制成效較佳,經濟恢復速度較快,而也有可能是因中國要讓人民幣地位擴大,若能在其他國家瘋狂增加貨幣供應時控制貨幣供應量,人民幣就有可能成為「儲備貨幣」。

目前美國聯儲局資產負債表佔GDP比例約36.49%;歐洲央行資產負債表佔GDP比例約53.3%;日本比例約119%;中國則約35%。

【6、中美新戰場!世貿秘書長提前下台 惹來八國角逐】

就在此關鍵時刻,世界貿易組織(WTO)秘書長阿澤納多(Roberto Azevedo)周一(8月31日)正式卸任,提前一年下台。據悉,目前有來8個國家的候選人準備爭取此職。由於美國總統特朗普發動貿易戰,料秘書長一職不但成為各方角力的焦點,更是中美新戰場。

阿澤納多來自巴西,2013年9月開始擔任世貿秘書長,於2017年成功連任,原本任期至2021年8月31日。他9月1日起會加入百事可樂公司,擔任執行副總裁兼首席企業事務官。

新任秘書長遴選程序已於6月8日啟動,由來自南韓、墨西哥、英國、埃及、肯亞、尼日利亞、沙特阿拉伯、摩爾多瓦等8個國家的候選人競逐,9月展開三輪磋商,預計11月中確定人選。

美國貿易代表萊蒂澤近期強調,華盛頓希望一個「能理解自由經濟體和北京打交道的問題本質的人。如果世貿秘書長有一點反美情緒,就會被美國否決」。

【7、股神押注日本!是睇好通脹、睇衰美元、曲線投資中國?】

值得留意的是,面對世界大變局,「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡本周宣布,投資日本5家貿易公司,令市場感到意外。有分析指出。巴菲特此舉反映他預期通脹升溫、美元貶值,並認為海外股票較美股更有吸引力。

Aquamarine Capital投資組合經理Guy Spier指出,「股神」押注日本企業或能強化巴郡在中國市場的足迹,因上述企業比大多數企業花費更多心思,找到與中國打交道的方式。

事實上,年屆96歲的「股神」副手芒格今年二月也曾表示,不少中國企業增長速度強於美國同業,巴郡亦持有中國電動車公司比亞迪權益。

由於5家日本公司投資多元化,布局領域包括能源等,目前仍然跑輸大市,符合「股神」對價值股的定義。Smead Capital首席投資官Bill Smead認為,巴菲特正把投資轉進可從通脹中創造價值的資產,若油價或其他商品價格上漲,這些企業能賺到錢。Leuthold首席投資官Jim Paulson也稱,日本等海外股票吸引「股神」的原因是估值較低,且美元持續貶值,巴郡希望搭上外幣升值的「列車」。

誠然,黃金、抗通脹債券和一些大宗商品價格由3月迄今大漲,因投資者料全球央行放水逾9萬億美元將推升通脹,美國聯儲局亦已表明不急於加息。

【8、世界大變局!大國角力 全球則變得更窮】

講起世界大變局,通常伴隨的是不穩狀態,否則不會惹起大變!國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃本周表示,若要估算這次危機的潛在成本,IMF預計今明兩年將高達約11萬億美元。

格奧爾基耶娃說:「換言之,全世界將比先前窮這麼多,且在這種情景下,1萬億美元已是很大一筆錢了,但我們必須花在刀口上,因為需求太大了。」

她提到,刺激措施必須在追求經濟增長的同時,顧及社會的公平正義。若中歐及東歐國家提前取消對企業的支持計劃,恐怕會使破產率增加兩倍,尤其是對中小企業。

【9、經濟災難!全世界正快速邁向前所未見的饑餓危機】

事實上,本周有報道指出,全世界正快速邁向「前所未見」的饑餓危機。今年要捱餓的人數將可能較先前估計的多出1.32億,增幅為本世紀的3倍以上。疫情擾亂食品供應鏈、癱瘓經濟,並且侵蝕消費者購買力。部分預測顯示,今年底前,疫情將造成死於饑餓的人數多於病毒感染而致死的人數。

慈善組織樂施會(Oxfam)估計,今年底前,每天可能有多達12,000人死於疫情相關的饑餓問題,恐較那些因病毒感染而病故的人還要多。

不過,其實今年正值全球糧食生產「過剩」,而且各地皆是,過去糧食安全相對穩定的國家,如今對糧食匱乏的預測升至新高水平。意味着疫情嚴重擾亂了食物供應鏈。

【10、戴爾創辦人:一切不回頭了 2020年科技變革開端】

面對世界大變局,每個人都要參與其!全球知名電腦商戴爾(Dell)創辦人兼行政總裁米高戴爾(Michael Dell)表示,一切不回頭了,2020年是科技變革的開端。

他說:「雖然今年是悲劇的一年,經濟備受疫情打擊、不少生命消逝,但也有其他新故事發生。其一是企業、商業、教育與醫療照護領域持續順應挑戰,這是15或20年前難以想像的。這一切僅是開始,2020年將是加速變革的年份,讓我們得以一窺未來初貌。」

他放眼未來時表示,如今已來到「數據時代」,科技業最熱門的詞匯都與數據有關,包括人工智能、虛擬實境與物聯網(IoT)等。換言之,如何將大量數據轉化成有用資料是相當關鍵,而這需要軟硬件與數碼基建的配合。

戴爾表示,過去35年來,數據應用發展已令人刮目相看,但這與未來相比,恐是「小巫見大巫」,這只不過是剛開始而已,科技進步遠非我們所能想像。

●創業歷程由「拆解」IBM說起...

回看戴爾的創業歷程,確實充滿傳奇。他表示,自己大學都未畢業卻能闖出一番事業,足證美國的偉大。於1981年,年僅16歲的戴爾獲得一部IBM電腦,從小對科技產品相當拿手的他,將電腦拆解並升級,同時將此技能傳授給同學。

他拆開電腦後發現,裏面沒有任何零件來自IBM,全部都是外判製造,而零件成本加起來僅500美元(約3,900港元),而電腦售價卻高達3,000美元(約2.34萬港元)。戴爾笑稱,純粹從加法來看,IBM是賺取暴利的企業。

於是,戴爾在大學一年級時打算輟學追求電腦事業,但遭到受高等教育的父母反對,他因此放棄電腦十天,但隨即後悔,這令他確認電腦是他一生事業。最後他瞞着父母從宿舍搬到一家小辦公室,這就是戴爾公司最初的發源地。

戴爾一開始以便宜價格購入IBM的基本款式電腦,經過升級改良後再以高價賣出,結果大受市場歡迎。

-----