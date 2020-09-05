中國經濟：5G用戶逾6000萬戶 另將明確數碼貿易發展定位

中國工信部信息通訊發展司司長聞庫指出，目前全國5G基站超過48萬個，5G終端連接數超過1億個。

工信部部長肖亞慶出席論壇時表示，當前中國數碼產業化基礎更加堅實，軟件產業快速發展，去年收入到7.2萬億元人民幣，按年增長15.4%左右。網絡能力持續全球領先，全國光纖用戶滲透率穩居全球第一，5G用戶超過6,000萬戶。

此外，商務部副部長王炳南透露，將進一步明確中國數碼貿易的發展定位，提出適合中國國情的數碼化戰略布局和工作舉措，營造有利於數碼化的發展治理環境，抓緊形成數碼貿易中國方案。

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