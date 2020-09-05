永興大廈一房戶削價6%易手

利嘉閣地產分行助理分區董事黃永全表示，市場近日錄得元朗永興大廈中層1室的二手成交個案，單位實用面積約352方呎，為一房間隔。單位由叫價420萬港元減至395萬元完成交易，減價25萬元或約6%，折合實用面積呎價約11,222元。

據悉，原業主於2015年5月，以280萬元購入上述單位。持貨約5年，現轉手帳面獲利約115萬元，物業升值約41%。

永興大廈本月暫錄上述首宗二手成交個案。現時屋苑有約5個放盤提供，入場價由368萬元起。

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