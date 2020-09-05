翠擁華庭三房戶SSD鬆綁即放盤　1個月累減1球

二手交投逐漸向好，個別業主在額外印花稅(SSD)鬆綁不久即沽貨。世紀21奇豐物業雲海分行高級分行經理蔡蓓表示，新近錄得馬鞍山翠擁華庭成交，單位為10座低層D室，實用面積675方呎，三房一廳間隔，座向東南。單位原開價900萬港元，放盤1個月，累減100萬元至800萬元成交，減幅達11%，實用面積呎價11,852元。

據了解，原業主於2017年8月購入上述單位，當時作價760萬元，持貨3年滿SSD期鬆綁沽售，帳面獲利40萬元離場，單位升值5%。

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