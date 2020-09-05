疫情拖累！8月二手公屋註冊宗數按月瀉4成

香港置業行政總裁李志成表示，據土地註冊處資料顯示，8月份錄得44宗二手公屋註冊(包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場)，較7月的74宗減少約40.5%。鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，8月註冊個案一般主要反映7月市況，數字下跌，反映第三波疫情爆發對樓市的影響。

按金額劃分8月二手公屋註冊量表現，其中價值逾300萬至400萬港元二手公屋錄8宗註冊，較7月的26宗減少約69.2%；價值300萬元或以下二手公屋錄30宗註冊，較7月的42宗減少約28.6%；而價值逾400萬元二手公屋錄6宗註冊，按月持平。

若按地區劃分，港島、九龍及新界三區8月二手公屋註冊量表現，其中港島區僅錄2宗註冊，較7月的11宗減少約81.8%；九龍區錄9宗註冊，較7月的21宗減少約57.1%；新界區錄33宗註冊，較7月的42宗減少約21.4%。

至於8月公屋屋邨註冊量排名方面，黃大仙竹園北邨以4宗註冊居首位；粉嶺祥華邨、華明邨及元朗朗屏邨各以3宗註冊並列次席。

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