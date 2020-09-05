俄羅斯能源部長料今年全球石油每日需求或減少1千萬桶

新冠肺炎疫情肆虐全球，外媒報道，俄羅斯能源部長Alexander Novak認為，今年全球石油每日需求可能減少900萬至1,000萬桶，而油價明年有進一步回升空間。

Novak的預測與石油輸出國組織(OPEC)的預測一致，該組織早前料今年全球石油每日需求將減少906萬桶。

高盛上周發表報告估計，明年第三季布蘭特原油均價將上升至每桶65美元。就此，Novak指與高盛的預期相比，他對2021年的預測相對溫和，認為油價或處於每桶50至55美元區間，但亦有可能波動。

Novak補充，未來油價的復甦速度將更加緩慢，不再是前幾個月看到的那種快速趨勢，大部分是因整體轉型，以及最重要的是能源供需和消費者行為方式的變化。

另外，由於疫情下導致全球多國被迫採取封鎖措施，Novak指商務旅行減少，以及企業轉用網絡會議、居家辦公，這些都降低旅行量，從而抑制原油需求。

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