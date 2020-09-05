Snap暗示無意收購TikTok　原因係...

社交媒體Snapchat開發商Snap行政總裁施皮格爾接受外媒訪問時表示，任何一家美國公司如果收購TikTok，消化有關交易時將面臨巨大挑戰，言論淡化Snap參與競購TiTok的可能。

施皮格爾指出，TikTok的買家基本上需重新建立整個核心技術，以支援有關服務。他並提到，Snap一般傾向把目標企業及其工程師團隊一併收購過來。

施皮格爾表示，美國政府對中國科企在當地營運並收集用戶數據感到不安，這對他來說並不感到意外，而中國當然也不會讓美企這樣營運，這會換來希望對等和自由貿易基礎的美國政客和監管機構批評。

TikTok由於被指構成國家安全威脅，早前被華府勒令在11月中前出售美國業務，否則會禁止營運，據報獲微軟夥拍沃爾瑪，以及甲骨文為首財團進行競購。

外媒日前亦報道，日本軟銀正尋求其他投資者，競購TikTok在印度的資產，並積極物色印度的合作夥伴。

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