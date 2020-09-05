【露出曙光？】日本央行傳考慮上調經濟評估

外電引述消息人士報道，日本經濟上季錄得歷來最嚴重萎縮後，由於出現反彈迹象，日本央行可能考慮上調經濟評估，惟任何調整只顯示央行承認經濟已經觸底，並非對前景作出樂觀的暗示，當局官員將繼續認為，日本經濟在疫情之下形勢嚴峻，而且面臨高度不確定性。

消息人士又稱，日本央行官員認為，現時幾乎沒有採取進一步政策行動的必要性，因為3月以來已採取一系列措施，並穩定了金融市場及對企業提供信貸。

在7月最新一份經濟評估中，日本央行形容經濟處於「極其嚴峻的形勢」中，但表示經濟活動正在緩慢恢復。據悉，當局官員可能在本月17日議息會議上討論是否修改具體字眼。

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