【深度解構】印度民眾沽金渡難關　對黃金市場的啟示...

受到疫情衝擊，印度政府本周公布當地第2季經濟破紀錄萎縮23.9%，當地不少面對逆境的民眾，不但被迫減少買金，更開始出售手飾或以黃金作為貸款押抵品，以渡過難關。

印度坐擁全球最多黃金，估計達2.5萬噸，大部分在民間，當地亦是全球第2大黃金消費國，僅次於中國，大部分需求來自飾金，尤其是嫁娶送禮。不過，印度政府早前實施封鎖措施以阻止疫症蔓延，令經濟活動停頓，意味民眾減少前往金舖或舉行婚宴。據世界黃金協會數字顯示，當地飾金需求在第2季銳減74%。

珠寶連鎖店東主B. Govindan透露，現時業務只及疫前一半水平，當中約1/5客戶前來出售而非購買手飾，希望黃金需求隨着9至10月嫁娶季節開始而回升。

印度德里的居民Jasmine Nair表示，7月時賣出母親給她的嫁妝，以支付建新屋的費用，因為疫情導致難以取得正常貸款，沒有其他迅速獲得資金的方法，「黃金是生存的最後希望」。

印度央行承認，以黃金作抵押的貸款是當地重要融資渠道，當局放寬貸款對抵押品比率，由面值75%調高至90%，意味借貸人可獲多兩成資金。

印度黃金供求失衡顯示在當地金價上，較國際金價低最多每安士70美元。

世界黃金協會早前稱，難以對印度全年黃金需求作出預測，但該協會的印度董事總經理P.R. Somasundaram估計，當地黃金回收或飾金出售數量升至破紀錄逾120噸。

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