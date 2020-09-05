【股市見頂先兆？】美國企業高層8月拋售522億股票　5年最多

據外媒引述數據機構Smart Insider數字顯示，1,042名美國企業行政總裁、財務總監及董事在8月期間，合共出售67億美元(約522億港元)公司股份，創2015年11月以來新高，若以人數計則是2018年以來最多。

資料顯示，美國綜合工業企業Danaher創辦人Steven Rales及其弟Michell是上月最大沽家，出售2016年從Danaher分拆出來的科技公司Fortive Group股份，合共套現近10億美元。Fortive股價自3月低位反彈約75%。

此外，內衣品牌Victoria's Secret母公司L Brands創辦人Leslie Wexner上月亦出售價值8,900萬元股份，該公司股價從今年低位升逾兩倍。

Pacific Life Fund Advisors資產配置主管Max Gokhman認為，企業舵手對未來前景較投資者遠遠悲觀。

值得一提，不少美企高層在3、4月低位時低吸公司股份，但Smart Insider合夥人Bill Lattimer指出，8月的沽售數字並不包括早前撈底的股份，因為這些股份一般有至少6個月的禁售期。

另外，券商Stone X指出，以科技股為主的納斯達克100指數，成分企業的內部人士在第2季拋售104億美元公司股份，較去年同期高出171%。Stone X宏觀策略員Vincent Deluard形容，這些內部人士遇上百年難得一見的套現機會。事實上，直至近日，美股在科技股帶動下節節上升。

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