新股專輯：傳螞蟻集團聘高盛為IP0聯席牽頭行

據悉，螞蟻集團尋求在香港和上海集資約300億美元，目標估值約2,250億美元。

螞蟻集團成立於2014年10月，旗下產品包括支付平台支付寶、財富管理工具螞蟻財富、私人網上銀行網商銀行、信貸服務芝麻信貸等。

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