新股專輯：傳螞蟻集團聘高盛為IP0聯席牽頭行
2020年09月05日 21:07
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據外媒報道，阿里巴巴(09988)旗下金融服務公司螞蟻集團，已聘請高盛在港上市(IPO)的聯席牽頭行。
據悉，螞蟻集團尋求在香港和上海集資約300億美元，目標估值約2,250億美元。
螞蟻集團成立於2014年10月，旗下產品包括支付平台支付寶、財富管理工具螞蟻財富、私人網上銀行網商銀行、信貸服務芝麻信貸等。
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