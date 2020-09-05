美國旺季汽油零售價創16年新低　預示經濟未恢復？

下周一是美國勞動日假期，該長周末是美國人傳統駕車外遊的旺季，往往帶動汽車零售價出現季節性急升。不過，美國能源部估計，疫情導致旅遊業陷入低迷，當地今個周末的汽油平均零售價僅每加侖2.22美元，創2004年以來新低，一輛福特F-150多用途車，若注滿26加侖的油缸，會較去年慳近10美元。

美國汽車會(AAA)發言人稱，相信今年汽油價格不會像往年般在周末期間飆升，料在海灘和山區的旅遊熱點，現時油價可能每加侖升多約10美仙，一般地區只高出3至5美仙。

油站商會Advancing Convenience and Fueling Retailing副總裁Jeff Lenard指出，汽油供應商密切注視勞動日後的汽油需求，以評估之後駕車返學的形態，又指未來兩周的汽油需求，是當地交通和就業市場恢復程度的最佳指標。

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