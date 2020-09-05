美國銀行：疫苗面世或是股市和信貸市場見頂之日　科技股有難？

美國銀行報告認為，新冠肺炎疫苗問世，可能標誌着股票和信貸市場升勢見「頂峰」，有關樂觀情緒或同時意味科技股領導市場的地位終結，因為其他估值較低的股份更具吸引力，以及債息上升。據美銀8月基金經理調查顯示，機構投資者預計2021年首季度初宣布疫苗面世。

此外，該行並警告，隨着美國大選臨近，市場調整和波動加劇的風險將愈來愈大，建議投資者透過高收益債券和新興市場債券，以及公用股、房地產投資信託基金和收息交易所買賣基金(ETF)等來對沖風險。該行策略員預測標指在美國大選前將升見3,630點，較周五(4日)收市高出近6%。

施羅德全球及環球股票投資組合經理Katherine Davidson警告，投資者對疫苗取得突破的時間可能過於樂觀，並指目前已經消化很多利好預期，而今年內更可能沒有疫苗面世。不過，她相信，即使未來數月沒有宣布疫苗突破，股市也不會大跌，因為投資者的選擇受到債券和現金回報率低所限制。

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