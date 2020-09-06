郭家耀：內銀股估值相當低殘

整體表現來看，內銀的股本回報率大部分維持於11至13%，市帳率只有0.4至0.6倍，估值相當低殘。另一方面，投資者相當關注內銀的派息情況，市場普遍仍預計今年息率達6厘以上，不過有內銀表示將就現時市場環境研究調整分紅政策，由於內銀資產質素繼續轉弱，盈利表現將持續疲弱，派息水平或有所減少，對股價帶來一定壓力。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人仕，本人沒持有上述股份)

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