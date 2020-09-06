郭家耀：內銀股估值相當低殘
2020年09月06日 08:00
東網電視更多新聞短片
（中新社圖片）
內地五大國有銀行公布中期業績，盈利普遍錄得約一成跌幅，主要受減值撥備大增拖累。內地推行貸款市場報價利率改革，壓低企業融資成本，導致內銀收益率下降，國有內銀淨利息收益率均較首季末收窄，其中以工商銀行(01398)下跌7點子跌幅最大，建設銀行(00939)亦收窄5點子。
手續費及佣金收入方面，各大行上半年表現尚算平穩，大部分均錄得按年上升。資產質素方面，五大行不良貸款比率和不良貸款餘額均全部錄得按季上升，其中工行及建行的不良貸款比率按季上升0.07個百分點，分別升至1.5%及1.49%。不良貸款餘額增幅方面，建行季內上升8.6%至2,455億元人民幣，工行增加7.9%至2,699億元人民幣，郵儲銀行(01658)上升7.5%至485億元人民幣，中行則增加4%至1,983億元人民幣。
受資產質素轉弱影響，國有銀行第二季需要加大減值撥備，其中郵儲行第二季減值按季上升93.8%至221億元人民幣，工行、建行和農業銀行(01288)按季減值撥備亦增加逾20%。市場分析指，由於監管部門容許企業延遲還息還本，推遲不良貸款浮現時間，若計及企業延期還款，總體不良貸款比率高峰期將在年底至明年初出現。
整體表現來看，內銀的股本回報率大部分維持於11至13%，市帳率只有0.4至0.6倍，估值相當低殘。另一方面，投資者相當關注內銀的派息情況，市場普遍仍預計今年息率達6厘以上，不過有內銀表示將就現時市場環境研究調整分紅政策，由於內銀資產質素繼續轉弱，盈利表現將持續疲弱，派息水平或有所減少，對股價帶來一定壓力。
正榮金融業務部副總裁郭家耀
(筆者為證監會持牌人仕，本人沒持有上述股份)
－－－－－
「疫市下想轉危為機？」《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me /85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！