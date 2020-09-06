陳政深：碧桂園疫後復原強

環球科技股近日見高位獲利回吐，港股亦未能幸免。無他，投資者總不能期望股價無止境地直線上升，而股價最終反映的，必會是價值及盈利前景等實在因素。在經濟轉型、疫情重創傳統經濟模式的背景下，新經濟仍會是未來的發展動力，傳統的金融、製造業、貿易等，模式都會轉變，因此在現階段，筆者傾向相信科技股只是急升後的回調。恒指技術走勢上，25,100點此年內中軸線再告失守，24,644的100天線成為重要支持，指數須在未來數個交易日企穩，後市方可樂觀。

參考業績，公司截至6月底，總借貸降至3,420億元人民幣，按年下跌7.5%，平均借貸成本亦較去年底跌了49個點子，顯示其資金壓力減輕；此外，上半年公司合同銷售回款額約2,509億元人民幣，回款率達94%，亦都顯示經過上半年的「壓力測試」，碧桂園仍相當穩健。

走勢上，碧桂園股價早前失守100天線，惟在過去1年高低位黃金分割的38.2%，即9.5港元水平覓得初步支持，近日見有反彈之勢。投資者可以10.5港元為初步反彈目標，一旦升穿可考慮加注，中線上望11.5港元，跌穿8.5港元止蝕。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

(筆者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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