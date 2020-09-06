陳鳳珠：內地經濟增長情況逐步穩定　有望利好投資氣氛

港股仍然受制於250天線水平，預期短線仍會繼續於100至250天線之間上落。另外，人行持續於公開市場作逆回購操作，而港匯亦繼續偏強，香港銀行體系結餘增至逾2,000億元，預料資金仍有機會流入股市，因此大市後市仍然樂觀。

內地的8月份官方製造業採購經理指數(PMI)錄得51，雖然按月略為回落，但整體製造業表現平穩，而8月份財新製造業PMI錄得53.1，為2011年2月以來最高，且新出口訂單指數錄得今年以來首次擴張，反映中小型製造業情況相對理想。相信內地的經濟增長情況逐步穩定，有望利好投資氣氛。

另外，內地的8月份百城新建住宅平均價格按年上升3.3%，按月上漲0.5%，而百城二手住宅平均價格按年及按月分別增加2及0.2%，顯示內地房價繼續穩步上揚。近期內地部分熱點城市加大調控措施，以遏制投機炒作，預期政策效果將逐步顯現，因此整體樓市仍然穩健。除此之外，踏入「金九銀十」，相信上半年累積的購買力將釋放，而部分上市房企亦維持全年銷售目標，反映對下半年銷情樂觀。除內房的銷情或好轉，預料汽車的銷售亦會增加，中汽協公布第二批參與新能源汽車下鄉活動的企業及車型名單，料今年汽車市場亦可迎來旺季。

中央全面深化改革委員會會議要求強化民辦義務教育規範管理，營造良好教育生態，而早前教育部亦印發進一步加強和規範教育收費管理的意見通知，強調要按規定的管理許可權全面落實教育收費管理主體責任，並要進一步完善教育收費政策體系、制度體系、監管體系，提升教育收費的治理能力，同時要加大治理力度，嚴肅查處損害群眾利益的教育亂收費行為。估計中央兩年前起草修訂的「民辦教育促進法」或於短期內出台，當中義務教育企業或只可註冊為非謀利民辦學校，或影響教育企業的擴張步伐。不過，高等教育則不受限制，料發展前景將較義務教學企業理想。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(本文作者爲東興證券(香港)有限公司研究部之分析員及證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票）

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