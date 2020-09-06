陳樂怡：關注券商及水泥股
2020年09月06日 08:45
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（Getty Images圖片）
中美關係反覆，中印關係趨緊，地緣政治風險升溫，不利於投資氣氛。不過，人民幣匯價走強，支持中資股表現。而金管局近期多次出手沽港元，反映資金持續流入港股市場，對港股於低位有支持。預期在好淡因素充斥之下，港股維持上落格局，主要支持位在100天線(24,641點)。後市關注恒指成分股及港股通調整將於9月7日生效，另外曯目新股農夫山泉(09633)將於9月8日掛牌，同樣為市場焦點。
內地創業板註冊制正式推出後，A股IPO的募資總額已突破2,900億元人民幣，創下近十年新高紀錄，而且IPO企業以新經濟行業為主。事實上，內地明顯希望建立健康牛市以支持資本市場融資，連帶新興產業在政策扶持下，發展迅速。創業板註冊制改革，在發行上市條件方面，容許處於不同發展階段的創新企業上市，同時縮短上市申請時間，預計將來吸引更多公司上市，利好券商的投行業務收入。建議關注龍頭券商中金公司(03908)及中信証券(06030)。
另一方面，據中國水泥網的數據顯示，全國水泥價格指數由8月起觸底回升。截至9月2日，全國水泥價格指數報140.6，較8月初升3.4%。事實上，隨着降雨量趨緩，市場進入9月工程旺季，施工進度加快，多地水泥庫存下降。長三角一帶水泥價格自8月起已出現兩輪漲價潮。預期下半年基建投資將會進一步增加，水泥需求將保持穩步增長，水泥價格有望再上，龍頭海螺水泥(00914)及華潤水泥(01313)將會受惠。
凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡
筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。
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