鄺紫珊：美國總統大選愈近　股市波動或有增無減

全球股市於8月時表現不俗，MSCI世界指數、美股及部分歐洲股市等都有亮麗的成績，其中納斯達克指數也創下歷來的高位。儘管短線會有調整，但從市盈率、企業盈利與低利率環境等形勢下，加上美國總統特朗普繼續支撐股市，投資者如擔心短期有波動風險，可考慮以定期定額方式分批布局。

8月份MSCI世界指數上升6.5%，是1986年以來最佳8月表現，其中美股、德股都創下近20及30年以來8月份的新高，道瓊斯工業指數、標普500指數、納斯達克指數分別上升7%、7.5%與9.6%，至於德股法蘭克福指數也上升5.1%。

從行業去看，8月時份升勢明顯的包括: MSCI世界非核心消費指數、MSCI世界資訊科技指數、STOXX全球遊戲電競指數的升幅都超過一成，創該月升幅新高的紀錄；另外， MSCI世界工業指數、富時金融科技客製化指數等也有顯著的升幅。全球央行加大寬鬆措施，加上多國疫情出現轉機，勞動市場及經濟活動也逐漸恢復，可望帶動資金回流股市。

過往一個多月，股市已於短期累計不少的升幅，但觀乎目前形勢，不見得美國股市立即出現非理性爆破，尤其在美國大選前，美國股市若暢旺及保持升勢，相信可有助特朗普的選舉造勢。

目前美國股市的市盈率約20至30倍，仍低於多年前科技泡沫爆破前夕的90至100倍；事實上，企業本質不差，只是因為今年受疫情影響，企業盈利受影響，但隨着經濟動力回復，預期明年將會有明顯增長的空間；此外，低利率環境有利企業的營商環境，回顧以往科技泡沫前，美國聯邦基金利率為6.5%，現時只有0至0.25%，在低息環境下，讓資金也得轉向風險性資產，尋求更高回報。

美國股市升勢強勁，仍是市場焦點的科技行業擁有健康的資產負債表及強勁的現金流，有利帶動美股持續向上挑戰新高。相信愈接近美國總統大選，股市的波動將可能有增無減。由於美國確診與住院人數逐漸下滑，且預期疫苗最快可能在11月初面世，故目前疫情對股市的影響已屬低風險，加上大多數科技公司財報大幅優於預期，科技股前景仍是看好。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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