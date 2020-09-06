曜熊理財：債券基金風險上升

世界經濟衰退及政府債務規模激增導致數十個國家主權評級遭下調。今年上半年，美國、歐元區國家、英國、印度等30多個國家和地區的主權評級被國際評級機構下調。評級機構惠譽表示，主權評級下調還未結束，債券基金風險上升。

今年以來，各國大幅增加財政支出，以抵禦新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，導致全球政府債務規模急劇上升。截至8月31日，美國聯邦政府債務金額為26.6萬億美元。利息佔政府支出比重將從當前的9%左右提高至24%。預料未來利息成本將拖累美國經濟發展。

歐盟國家本來就長期處於低增長、高失業、高福利的負重前行狀態，歐元區政府債務佔GDP比重長期居高不下。為應對疫情，歐盟推出7,500億歐元經濟刺激計劃，政府債務水平進一步上升。意大利和西班牙也有大量債務到期，使其主權債務違約風險相對較高。

新興經濟體面臨的形勢更為嚴峻。疫情引發的金融動盪使新興經濟體資本外流、部分發展中國家貨幣大幅貶值，債務償還負擔加重。未來10年，發展中國家將面臨巨大債務償還壓力；僅在2020至2021年，發展中國家最多需償還約3.4萬億美元公共債務。

歐洲和發展中國家債務違約風險高，有關債券基金應減持，由歷史可見，主權國家很少單獨違約。主權違約往往有聚集效應，局部性債務危機會通過全球金融市場放大，從而危及全球經濟復甦和發展，令到債券基金風險上升。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉

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