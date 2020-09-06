葉尚志：佳兆業可逐步吸納　目標看6.3元

港股繼續整固整理的行情，恒指仍處於過去兩個月、24,200至25,900點之間的運行範圍內。然而，正如我們上期指出，市場分化行情是愈來愈加劇了，新舊經濟股已有走到了兩極化的階段，情況對於港股內部會構成不穩定因素。如果在這個時點，外圍股市也同步出現掉頭回落的話，估計將會進一步加大港股的回整壓力。操作上，建議宜保持謹慎態度，維持提高警惕性。

佳兆業的土地儲備優厚，截至今年中期，現有土儲約2,680萬平方米，其中，接近80%的土儲位於一線和二線重點城市，另外，公司現有總貨值有5,800億元人民幣，其中，大灣區和深圳分別佔70和30%。而今年舊改轉化貨值有望達到745億元人民幣，超過年初時估計的460億元人民幣，是未來增長亮點之一。建議可於現水平逐步吸納，止蝕於3.3港元，目標看6.3港元，中長線配置考量。

第一上海首席策略師葉尚志

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