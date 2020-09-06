鄭勤龍：鷹君有望於中線部署擺脫頹勢

鷹君多年來所經營的業務相當廣泛且穩健，業務涵蓋物業發展及投資、經營酒店及酒樓、管理房地產投資信託、建築材料貿易、證券投資、提供物業管理、保修及代理服務、物業租賃及資產管理等等。然而近年因持續受到新冠肺炎疫情的爆發以及社會動盪所帶來的影響，其股價由40多港元的水平持續下跌了一半，上日收市價20.15元，而近月低位更曾跌至在8月6日的17.3元。

雷天大壯的卦象為雷在天上，雷為壯，而天為大，因此有壯大之意。在卦序上，大壯是繼遯卦之後，《序卦》曰：「物不可以終遯，故受之以大壯。」意指當事物向一個壞的方向持續太久，將會到達盡頭，也隨即準備向反方向行走的時候。

近日鷹君更被調入滬港通及深港通的港股通股票名單當中，預料這消息將為其中線股價走勢帶來一些刺激，加上澤天夬卦帶有解決之意，鷹君正在應對的市場外圍問題及難關亦有望緩和並度過。

玄學金融家鄭勤龍

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020