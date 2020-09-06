【星期一．炒啲乜】美科技股「散水」 港股後市點睇好？
2020年09月06日 10:00
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中美關係持續緊張，同時中印關係亦見升溫。目前距離美國總統大選剩餘兩個月，選情影響美股走勢，美國科技股上周四(3日)起突然「散水」，上周五(4日)傳出由孫正義掌舵的日本軟銀集團(Softbank)在今年春季大舉買入近40億美元(約312億港元)美國科技股，同時斥資近40億美元進行期權操作，引領科技股暴跌。
跟隨美股走勢的港股科技股上周五亦告遭殃，市場關注後市走勢。市場焦點還有恒指成分股及港股通調整於周一(7日)生效，而新股中國包裝飲用水及飲料龍頭企業農夫山泉(09633)將於周二(8日)掛牌，至於貴絕今年新股的內地餐飲巨頭百勝中國(09987)亦將於周四(10日)上市。此外，本周中國亦會公布進出口、通脹及工業生產者出廠價格指數(PPI)的重磅數據。
新冠肺炎疫情仍然持續，疫市下投資者應如何部署？不妨參考以下專家的財經分析及建議，做好準備。
1、【鄺紫珊：美國總統大選愈近 股市波動或有增無減】
2、【曜熊理財：債券基金風險上升】
3、【陳鳳珠：內地經濟增長情況逐步穩定 有望利好投資氣氛】
4、【陳政深：碧桂園疫後復原強】
5、【陳樂怡：關注券商及水泥股】
6、【葉尚志：佳兆業可逐步吸納 目標看6.3元】
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