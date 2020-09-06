潘梓生：市場趨避險　油價勢回落

美股市場嚴重超買，科技股早前全線直線上升，但俗稱「恐慌指數」的VIX波動指數、美元指數等避險指標近期不跌反升，加上美股市況大幅轉差，反映美股升勢即將告一段落。另外，近期如歐洲等地的股市已轉為弱勢，美股超買完結將代表環球市場進入調整，相信股市要再創新高前，將需要更長時間的整固。

市場進入調整格局，油價將最為弱勢。首先，近期商品受惠於美元弱勢而大幅上漲，唯獨油價卻仍受3月裂口下跌的阻力壓住，過去兩個月只能在38至43美元之間窄幅波動，走勢最為疲弱。另外，市場逐漸擔心油市重回供過於求的格局，暑假駕駛高峰已過，加上油組可能繼續減少減產規模，將令油市進入調整。

值得留意的是，近期庫存跌幅高於預期，以及油組「增產」規模低過預期，卻沒令油價受到支持，當好消息無法成為支持油價，油價回調將是必然的事。

油價窄幅波動已持續多月，近日期權引伸波幅迅速回升，反映市場投資者認為油價可能出現大方向。配合市場開始避險，好消息無法支持油價向上，油價很有可能重拾跌勢。現時油價較重要的支持位在40美元，若然油價失守上升軌的支持點，價格可能先行調整至37.5美元。

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