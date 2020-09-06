菅義偉：支持日本超寬鬆幣策　降消費稅非選項

日本內閣官房長官菅義偉接受當地媒體採訪時稱，將繼續日本央行奉行的超寬鬆貨幣政策，並排除下調消費稅。菅義偉正在尋求接任安倍晉三的首相一職。

菅義偉希望繼承當前框架，即日央行行長黑田東彥的大規模量化寬鬆計劃，又指下調消費稅不是選項。他表示，正考慮一項新政策以幫助鞏固規模較小的企業，以刺激該行業，同時還考慮成立新的政府機構以應對數字政策的可能性。

他續指，去年上調消費稅所產生的稅收是幫助年輕人和支付兒童教育費用所必需的，不應減少。

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