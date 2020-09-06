中證監：中企未有停止赴美IPO步伐　續開放資本市場

內地媒體報道，中國證監會副主席方星海出席2020中國國際金融年度論壇上表示，在中美加強溝通的情況下，中國企業赴美上市的步伐沒有停止。回歸資本市場30年的對外開放，很大特點就是對外開放的步伐是平穩的，沒有對市場造成衝擊，這不是一件很容易的事情。資本市場對外開放有力促進了資本市場的高質量發展。境外投資者投資增值的同時，在引導價值投資、改善公司治理方面發揮了重要作用。

他稱，中證監將在新形勢下加快推進資本市場對外開放，以開放促改革，以市場化改革促更大的開放，形成資本市場高水平對外開放新格局，促進國內國際經濟雙循環發展。

此外，他表示將完善對外開放產品體系，進一步擴大滬深股通投資範圍和標的，拓寬交易所買賣基金(ETF)互聯互通，便利境外投資者配置股票、ETF以及人民幣債券資產。至於推動修訂後的合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII)制度規則盡快發布實施。

他引述數據指，截至9月3日，境外投資者通過滬深港通持有中國股市的股票市值為2.01萬億元人民幣，在A股流通市值比重為3.28%，加上QFII和RQFII持股，所有外資持有中國流通股市值的比重是4.69%，該比例與日本、韓國和中國台灣的股票市場相比非常低。引入境外資金進入中國股市還有很大潛力。

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