怡心園三房戶減價廿萬 成交價777萬元
2020年09月06日 11:36
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市場氣氛回暖，買家重拾入市信心。世紀21物業(將軍澳)魏仕良表示，將軍澳怡心園2座高層B室，實用面積595方呎，三房兩廳間隔，座向北面，外望開揚山景。單位原叫價798萬元，減價21萬元或2.6%，最終獲區內買家以777萬元承接，實用面積呎價13,059元。
據悉，原業主於2016年10月以500萬元購入上址，持貨近4年至今沽售，帳面獲利277萬元，單位期內升值55%。
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