人行陳雨露：續建更高水平開放型金融新體制

中國人民銀行副行長陳雨露表示，金融業要服務好新發展格局，就是要繼續貫徹落實好新發展理念，加強宏觀政策協調，完善與建設現代中央銀行制度相適應的貨幣政策框架和基礎貨幣投放機制，探索構建矩陣式管理的宏觀審慎政策框架，逐步擴大宏觀審慎政策的覆蓋範圍，堅定不移地推動金融供給側結構性改革，健全具有高度適應性、競爭力、普惠性的現代金融體系，建設更高水平的開放型金融新體制。

目前人民幣是全球第五大支付貨幣和官方外匯儲備貨幣，全球70多家央行已將人民幣納入官方儲備。他指出，人民幣金融資產的國際吸引力也愈來愈強，截至7月末境外機構和個人持有境內人民幣金融資產餘額已經增加到7.74萬億元，按年增長37%。

陳續稱，在今年發布的外商投資準入特別管理措施負面清單之中，金融業准入的負面清單已經正式清零。

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