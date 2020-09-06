牽晴間錄本月首宗二手成交　兩房略減15萬即沽

粉嶺牽晴間錄得本月首宗二手成交。利嘉閣羅富欽透露，牽晴間1座中高層D室，實用面積約384方呎，兩房間隔，外望享開揚山景。單位原叫價570萬元，經議價後日前以555萬元成功沽出，減價15萬元或3%，實用呎價約14,453元。

據悉，原業主於2014年6月以約329.9萬元購入上述單位，持貨6年多，現轉手帳面獲利約225.1萬元或約68%。

羅補充，屋苑現時約有45個單位放售，叫價由538萬元起。

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