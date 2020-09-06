新冠肺炎：沙特阿美降10月出口亞洲及美國原油價格

全球最大石油出口國沙特阿美下調10月份出口到亞洲和美國的原油價格，此舉表明隨着疫情的持續影響，沙特或認為燃料需求將出現波動。

外媒報道，沙特阿美將10月份向亞洲出口的輕質原油的價格下調桶1.4美元，至基準價格低50美仙。沙特阿美下調基準阿拉伯輕質原油價格幅度超出預期，為自6月以來首次下調亞洲買家價格。沙特阿美還將下調向歐洲西北部和地中海地區出口的輕質原油的價格。

疫情爆發迫使各國政府施行封鎖措施，飛機航班取消，民眾紛紛留在家中避疫，令今年石油需求大幅下降。石油輸出國組織與俄羅斯及盟友(OPEC+)早前同意進行破紀錄的減產，減少約十分之一全球供應。

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