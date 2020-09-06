美孚新邨連錄2宗減價成交　 657呎單位低市價半成沽

中原余考成表示，荔枝角美孚新邨連錄兩宗減價個案，其中5期蘭秀道7號高層D室，實用面積657方呎，開價910萬元，減價至855萬元售出，低市價約5%，呎價13,014元。他指出，該期數鄰近港鐵站，但單位裝修較為殘舊，現時同類型叫價約900萬多萬元起。

另一宗成交為1期百老滙街7號中層A室，實用面積706方呎，減價40萬元，以920萬元售出，呎價13,031元。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020