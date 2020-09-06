啟德1號(II)兩房累減62萬售出　3年多僅升值9%

香港置業朱達強表示，九龍啟德1號(II)第3座高層F室，實用面積564方呎，原則兩房間隔，6月份放盤開價1,220萬港元，上月下調至1,180萬元，最後多減一口價，以1,158萬元售出，累減62萬元或約5.1%，呎價20,532元。

據了解，原業主於2017年1月以約1,062.1萬元入市，持貨至今帳面獲利約95.9萬元，升值僅約9%，扣除使費料只獲微利。

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