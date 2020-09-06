中國經濟：瀋陽推樓市新政　第二套房首付提高至50%

內地媒體報道，遼寧省瀋陽市房產局、瀋陽市自然資源局等聯合發布關於《關於進一步促進我市房地產市場穩定健康發展的通知》，將第二套房首付提高至50%。

《通知》提到，為進一步加強土地市場調控、加快推進項目建設、完善商品房銷售管理，嚴格差別化信貸稅收政策，保持房地產市場平穩健康发展，要求嚴格住房用地出讓溢價率管控；制訂嚴格的房地產開发項目競配建管理辦法，加強全過程監管；依法嚴格整治未許先售行為。

同時，嚴格執行個人購買首套商品住房首付比例不低於30%規定，第二套商品住房首付比例提高到50%。首付款須一次性支付，禁止分期支付和「首付貸」。將個人住房轉讓增值稅免徵年限由2年調整到5年。

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