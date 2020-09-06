華為面臨晶片斷供！ 任正非︰沒退路就是勝利之路

外地媒體報道，美國政府全面封殺華為的禁令將於9月15日生效，令華為面臨晶片斷供危機，華為員工交流網站近日刊出創辦人任正非於8月31日的談話，力喊要讓打勝仗的思想成為一種信仰，強調「沒有退路就是勝利之路」。

任正非坦言，美國一個文件下來，華為幾千個電路板要改板、更換零部件、算法也不一樣；剛改完，又要改到另外幾千塊板去，然後打擊變換了，又要改到另一種形式。「我們看到這支隊伍在困難中變得更加有水平、更加堅強了，所以才有信心跟你們聊天」。

他稱，向美國學習的精神，並沒有因美國打擊華為而改變，他還引述美軍上將Martin Dempsey的話，稱「要讓打勝仗的思想成為一種信仰；沒有退路就是勝利之路」。他希望員工的微信朋友圈少一些吃伴、玩伴，要增加學者等世界上有獨特見解的人，晚上和周末多看學術性文章和技術性文獻，「不要總是埋頭苦幹。你們要多學習，把自己肚子撐大一些，肚子大是指學問，不是指脂肪。真有學問了，才會有獨到見解」。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020