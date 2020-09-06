A股公司上半年利潤跌17%　最賺錢首十位均為金融業

內地的A股上市公司陸續公布了半年財報，受新冠肺炎疫情影響，總體收入呈現衰退，利潤亦下降超過一成。其中最引人關注的是，中國A股今年上半年最賺錢企業前10名企業，均為金融企業。

內地媒體報道，今年上半年，中國逾3,900家A股上市公司營收獲利呈現衰退。數據顯示，上半合計營業收入23.5萬億元人民幣(下同)，按年減2.8%，獲利1.8萬億元，按年減17.9%。

值得留意，內地A股上市公司中，上半年最賺錢企業首10名均為金融企業。據中證金融研究院統計，今年上半年中國金融上市公司實現凈利潤1.05萬億元，佔A股上市公司凈利潤的比重為56.76%。

今年上半年最賺錢A股企業首10名，分別為工商銀行(淨利1,487.9億元)，建設銀行(約1,376.26億元)、農業銀行(約1,088.34億元)、中國銀行(約1,009.17億元)、中國平安(約686.83億元)、招商銀行(約497.88億元)、交通銀行(約365.05億元)、郵儲銀行(約336.58億元)、興業銀行(約325.9億元)、中國人壽(305.35億元)。據悉，疫情衝擊下上述最賺錢的首10家公司今年上半年淨利全數下滑，下跌幅度約9至30%。

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