新冠肺炎：紐約餐飲業慘情　近64%餐廳恐年內倒閉

新冠肺炎疫情持續，打擊全球樓市，「一哥」美國也不能幸免，當地工商舖及住宅皆受創！據紐約州餐廳協會近日公布的調查顯示，如果美國政府沒有提供更多紓困措施，近64%紐約餐廳恐怕無法撐到明年，或在今年底前倒閉。

協會對全州超過1,000名餐飲業主進行調查，結果顯示近64%表示，如果沒有獲得政府紓困，餐廳就有可能、或有點可能在今年底前倒閉。而在認為可能倒閉的業主當中，有約55%預期會在11月前倒閉，僅約36%預期明年1月仍將保持營業。調查表明多數餐廳財務狀況變得糟糕。

事實上，紐約作為疫情重災區，早有地產大亨認為，當地樓價要從疫情衝擊中復原，可能需花費十年或更長時間，到時也會變得更容易負擔。

著名紐約地產發展商Peebles Corp.行政總裁Don Peebles表示，外界常常討論紐約的衰敗，特別是1970年代紐約市財政危機、911恐怖攻擊及2008金融海嘯等重大事件之後，幸好這一切悲觀預期最終皆未成真。然而，他認為，新冠肺炎帶來的衝擊遠比上述三大事件嚴重，當地地產市場正面臨不少壓力，又透露一些項目正以半價出售。

他預期，紐約市最終將會復原，但會以不同的樣貌呈現，到時樓價也會變得更容易負擔，因為人們意識到可以在任何地方工作，惟這可能需要花費十年或更長的時間走出困局，總之不會快速恢復。

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