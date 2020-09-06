小心金融市場動盪！內地恐按「核選項」　拋售25%美債

內地官方媒體引述專家指出，中國可能按下「核選項」，大舉拋售所持美國國債逾25%。

有專家表示，由於中美緊張關係不斷加劇，中國可能拋售美國國債，「在正常情況下，中國會逐步將其持有的美國國債降至8,000億美元左右...但是，當然，在極端情況下，例如發生軍事衝突，中國可能會出售其全部美國債券」。

根據官方統計，中國6月持有美國國債金額達1.074萬億美元，僅略低於5月的1.083萬億美元，為持有美債的第二多國家。若把美債部位從當前水平縮減至8,000億美元，意味會大舉減持美債超過25%。分析師指出，中國若按下「核彈選項」、大規模抛售美債，可能引發全球金融市場動盪。

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