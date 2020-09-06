【深度解構】黃金市場揭示全球貧富懸殊加劇？

外國傳媒報道，評級機構惠譽(Fitch)全資擁有的中國國內債券評級機構惠譽博華(Fitch Bohua)近日發表報告指出，由於市場避險，加上各國央行實施量化寬鬆(QE)政策短期不會改變，外部環境為金價提供充足彈藥，助長這浪升勢，預期金價在1年內可衝高至每安士2,200美元，甚至上望2,300美元。

該機構在9月最新報告指出，今年在疫情影響下，是「逆全球化」的一年，地緣政治緊張、經濟復甦迷惘、債務擴張加劇，導致避險情緒升溫。今年第2季主要經濟體的狀況呈現「斷崖式下滑」，美國、歐元區、日本的國內生產總值(GDP)按年分別萎縮31.7%、15%及27.9%，市場對全球疫情在今年秋、冬再次爆發感高度擔憂，對經濟快速重啟、復甦抱持懷疑態度，皆成了推升金價上揚的原因。

【實際用家則慘情...】

對於投資市場來說，金價可能受惠多重利好因素，惟對於實際用家來說，尤其是發展中國家，可謂情何以堪，需要「賣金」求生，凸顯疫情加劇了全球貧富懸殊......

【印度】

受到疫情衝擊，印度政府本周公布當地第2季經濟破紀錄萎縮23.9%，當地不少面對逆境的民眾，不但被迫減少買金，更開始出售手飾或以黃金作為貸款押抵品，以渡過難關。

印度坐擁全球最多黃金，估計達2.5萬噸，大部分在民間，當地亦是全球第2大黃金消費國，僅次於中國，大部分需求來自飾金，尤其是嫁娶送禮。不過，印度政府早前實施封鎖措施以阻止疫症蔓延，令經濟活動停頓，意味民眾減少前往金舖或舉行婚宴。據世界黃金協會數字顯示，當地飾金需求在第2季銳減74%。

珠寶連鎖店東主B. Govindan透露，現時業務只及疫前一半水平，當中約1/5客戶前來出售而非購買手飾，希望黃金需求隨着9至10月嫁娶季節開始而回升。

印度德里的居民Jasmine Nair表示，7月時賣出母親給她的嫁妝，以支付建新屋的費用，因為疫情導致難以取得正常貸款，沒有其他迅速獲得資金的方法，「黃金是生存的最後希望」。

印度央行承認，以黃金作抵押的貸款是當地重要融資渠道，當局放寬貸款對抵押品比率，由面值75%調高至90%，意味借貸人可獲多兩成資金。

印度黃金供求失衡顯示在當地金價上，較國際金價低最多每安士70美元。

世界黃金協會早前稱，難以對印度全年黃金需求作出預測，但該協會的印度董事總經理P.R. Somasundaram估計，當地黃金回收或飾金出售數量升至破紀錄逾120噸。

【泰國】

除了印度民眾外，泰國也如此。雖然國際金價屢創新高，但經濟不景氣及難搵工，令許多泰國民眾開始變賣家中的金條、金飾、珠寶等，但因想賣金的人實在太多，商家來不及應付，面臨現金短缺問題！

泰國總理曾說：「我希望民眾慢慢變賣，不要一次過變現大量黃金，因為店家現金可能不足。」

買金是泰國人主要儲蓄方式，由於國際金價大漲，促使許多泰國人變賣，主因是疫情導致經濟放緩，引發大規模失業與減薪，民眾要籌錢度日。

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