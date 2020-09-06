黎智英劈售大埔工廈乏人問津　Mark Simon同為公司董事

涉違反《港區國安法》而被拘捕的壹傳媒主席黎智英，繼續出售資產套現！其牽頭持有的大埔太平工業中心全層，超過4萬方呎單位，早於一個月前委託代理暗盤放售，其後叫價更劈逾兩成至1.29億港元，反映其去貨套現心切。市場最新消息指出，在現時經濟環境下，工廈市況難有起色，不少物業都主動減價求售，但上述放售的太平工業中心1座全層樓面，現時叫價仍維持約1.29億港元，料難吸引買家興趣！該物業現時的業主為「公明織造廠」，其董事包括黎智英，以及現時身處海外、正被警方通緝的黎智英左右手Mark Simon。

面對虧損連年、業績持續惡化，壹傳媒早前連番變賣台灣物業，大股東黎智英亦將私人持的當地物業出售。而Mark Simon一直擁有多重身份，作為美國中情局前僱員的他，亦曾是壹傳媒廣告總監；公司以外，Mark Simon被指曾是美國共和黨的香港支部主席，與美國駐華大使有緊密聯繫。

上述放盤為大埔太平工業中心1座19樓全層，面積約41,570方呎，原先每方呎叫價4,000港元，全層涉資約1.66億港元，早前突然將叫價大減至1.29億港元，每方呎叫價3,100港元，劈價幅度達22%。據了解，該工廈鮮有全層單位放盤，一般面積約2,000至近萬方呎單位，每方呎叫價由約4,000至約5,000港元。由於現時香港經濟轉差，項目交投亦轉靜。

「公明織造廠」的股東是Comitex Holdings Limited及力高顧問有限公司，分別持有約102萬股及1股。而按可供查閱的最新公司註冊處資料所示，截至去年12月，Comitex Holdings Limited股東包括黎智英，其持股比例最大，佔約87%。其次是前立法局議員張鑑泉遺產執行人，持股約11%。至於另外兩名股東羅彥康及紀志偉，則分別持股各不足1%。

據土地註冊處資料，「公明織造廠」先後於1984年1月及3月，分別購入大埔太平工業中心1座19樓A、B及D室，涉及金額共418.43萬港元，其後於1988年4月，將該批單位以380萬港元，全數售予「兆景紡織」。「兆景紡織」當時擁有同層C室，連同購入的其餘3個單位，即持有19樓全層的業權。不過，「公明織造廠」於1999年3月，再以逾424.36萬港元買入該全層樓面。

Mark Simon與黎關係密切，調查發現，與黎有關連的至少17間私人股份有限公司，3月前以壹傳媒大樓地址註冊，當中有3間與Mark Simon共同持有，另外2間則由Mark Simon任董事，被指涉嫌違反將軍澳工業邨地契條款。

另外，台灣傳媒曾斥責黎囤地炒賣，在上月，台灣上市的建築商長虹建設向黎的相關公司買入新北市土城區大安段土地及建築物。翻查資料，賣方公司的股東兼董事正是Mark Simon。

黎曾多次前往美國，其左右手Mark Simon亦曾隨行，其中去年7月黎與美國副總統彭斯會面，Mark Simon就有份交代會面談論內容。

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