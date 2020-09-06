全球經貿戰：戴姆勒擬削減成本　將轉向投資中國市場

外媒報道，德國汽車製造商戴姆勒(Daimler)表示，面對全球汽車銷量急劇下滑，該公司準備進一步削減成本，因而已排除在本國擴大生產的可能性。戴姆勒行政總裁Ola Kallenius表示，將投資於快速增長的中國市場。

戴姆勒集團於7月公布的財報顯示，集團第二季虧損16.8億歐元。此外，7月亦有傳戴姆勒為應對營業收入下滑，計劃擴大裁員力度，涉及多達3萬名員工。

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