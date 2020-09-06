新冠肺炎：聯儲官員指美國就業改善　惟經濟仍嚴重衰退

美國上周公布公布的就業數據好過市場預期，數據或反映經濟有好轉迹象。不過，波士頓聯儲銀行行長羅森格倫(Eric Rosengren)表示，8月非農就業人口的增加表明美國經濟正持續改善，但經濟仍處於嚴重衰退中，要完全控制住疫情才能實現全面復甦。

羅森格倫接受外媒訪問時表示，美國經濟正顯著改善，但仍然面臨壓力。在完全實現經濟復甦之前，美國還有很長的路要走，但他認為說這份就業報告非常正面。

美國上周公布的8月非農新增就業人數達137萬人，失業率降至8.4%。他認為，失業率達到8.4%仍是非常嚴重的衰退，還需要相當長的時間才能讓所有人重返工作崗位，不僅需要較長時間才能克服這場疫情，還需要很長時間才能得到可行的、安全的疫苗，並廣泛分發。

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