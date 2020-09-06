新冠肺炎：受累疫情！調查指南韓逾七成公司沒有招聘計劃

新冠肺炎疫情對就業市場造成嚴重衝擊，外媒引述南韓經濟研究所調查顯示，今年下半年當地3/4大公司沒有招聘計劃。調查針對南韓銷售額前500大公司進行，得到120家公司回覆。

南韓就業市場下半年情況恐比上半年更嚴峻。調查顯示，半數公司表示還沒有制定招聘計劃，另有24.2%表示不會在下半年提供工作機會。在今年下半年有招聘計劃的公司中，僅22.6%公司表示將比去年招聘更多員工。被問調整招聘計劃計劃的原因，近70%公司指乃受到疫情所影響。

另因應疫情，有超過19%公司透露已經採用遠端招聘系統，35%公司則正在考慮使用這種網路招聘系統。

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