二手續冧！擎天半島三房劈價300萬沽

九龍站二手物業交投增加，擎天半島再錄成交。美聯彭文浩表示，肺炎疫情回穩，用家睇好後市反彈，該屋苑3座中高層D室，實用面積803方呎，屬3房1套連工人套間隔，望內園，吸引用家斥2,000萬港元購入，較原先叫價2,300萬元，低約13%或300萬元，實用呎價約24,907元。

據了解，原業主於2002年1月僅以497.8萬元購入，是次轉手帳面大幅獲利1,502.2萬元，升值達3倍。

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