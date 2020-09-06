【全球攬炒】澳航也虧損　澳洲就業結構正迅速轉變

外國傳媒報道，受疫情打擊，澳洲就業市場結構恐迅速轉變！疫情重挫全球旅遊業與服務業，澳洲職業中心主任表示，連兩年前打破利潤紀錄的澳航都出現史上最慘烈虧損，並選擇上月裁減數千名員工，預示其餘產業更苦，人力轉型為高技能工作的步伐是必然。

報道指出，澳航以往算是「鐵飯碗」，競爭對手維澳航空更直接宣布破產。對此，澳洲職業中心憂心，連澳航等產業都敵不過疫情重創，澳洲經濟恐全面加速進入「大蕭條」。

澳洲就業市場大部分都是從事製造與服務業，而當前疫情打擊，服務業等包括酒店、酒吧、航空短期內都看不到復甦的可能，並會持續減少勞工開支，這類職位料只降不升。

不過，上帝總會開一扇窗，例如在疫情後，當局看出澳洲的醫療保健領域人才需求劇增。此外，麥肯錫報告也提到，澳洲的商業管理、藝術、創新等領域的工作需求都提升。

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