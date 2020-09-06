二手續冧！牽晴間呎價失守萬關　原裝相連戶呎售9875元

粉嶺牽晴間錄得逾3年首宗呎價失守萬元成交個案，世紀21奇豐陳偉康表示，單位為6座高層D室，實用面積962方呎，屬罕有的原裝相連間隔，原開價1,100萬港元，終減價150萬元，以950萬元售出，減幅13.6%，呎價僅9,875元。

原業主為退休人士，沽貨移居內地生活，單位於1999年9月購入價約413.67萬元，至今升值逾536.3萬元，升幅約1.3倍。他指出，全屋苑僅提供約96個原裝相連單位，分層標準單位及連天台單位各佔一半，現時同類型單位放盤叫價約1,100萬元起。

資料顯示，牽晴間對上一宗呎價低於萬元成交，要追溯至2017年2月，當時4座高層H室原裝相連戶，以呎價9,458元易手。

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