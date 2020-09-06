譽‧港灣一房戶減租千元 以1.7萬元租出

市場續錄減租個案，香港置業宋國權表示，新蒲崗譽‧港灣2B座中層A室，一房間隔，實用面積約454方呎，業主以約1.8萬港元放租兩星期，吸引區內客洽詢，雙方議價後減租1,000元，以1.7萬元租出，實用呎租約37.4元。

據悉，新租客為夫婦，心儀單位廳大房大、配套完善，故睇樓一次即決定承租。資料顯示，業主於2010年1月以約385萬元購入單位。

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