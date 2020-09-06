譽‧港灣一房戶減租千元 以1.7萬元租出
2020年09月06日 17:59
東網電視更多新聞短片
市場續錄減租個案，香港置業宋國權表示，新蒲崗譽‧港灣2B座中層A室，一房間隔，實用面積約454方呎，業主以約1.8萬港元放租兩星期，吸引區內客洽詢，雙方議價後減租1,000元，以1.7萬元租出，實用呎租約37.4元。
據悉，新租客為夫婦，心儀單位廳大房大、配套完善，故睇樓一次即決定承租。資料顯示，業主於2010年1月以約385萬元購入單位。
－－－－－
「疫市下想轉危為機？」《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me /85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！