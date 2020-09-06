【全球攬炒】南韓75%大公司下半年無招聘計劃

外國傳媒報道，疫情重創南韓就業市場！南韓經濟研究所周日(6日)公布的調查顯示，在今年下半年，高達南韓3/4(75%)的大公司沒有招聘計劃。

調查針對南韓銷售額首500大的公司進行，並得到120家公司回覆，結果顯示半數沒有制定招聘計劃，另有24.2%直言不會在下半年提供工作機會，只有22.6%表示，他們將較去年招聘更多的人。

被問及為何不能在下半年提供更多就業機會時，近70%公司將原因歸咎於疫情。

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