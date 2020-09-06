中美金融戰：內地加速金融開放及改革　擴大「滬深股通」

面對中美金融戰升級，內地以加快開放吸收外資應對！一眾財金官員周日出席內地論壇時表示，A股市場發展空間龐大，會繼續開放予外資進入。事實上，有統計顯示，今年上半年內地最賺錢的十大上市公司，全部由金融機構包攬，或意味下半年要繼續為國家經濟發展「讓利」。

據中證金融研究院統計數據顯示，內地金融上市公司在上半年實現淨利潤1.05萬億元人民幣(下同)，佔逾3,900間A股上市公司約56.76%。而首十間最賺錢企業全為內地銀行或保險公司。中銀保監副主席周亮表示，會繼續推動金融系統今年對各類企業合理「讓利」1.5萬億元，引導金融機構回歸根源、專注主業，積極支持國家戰略、領域和重大項目，主動對接先進製造業和戰略性新興產業的金融需求。

就資本市場發展，中國證監會副主席方星海指出，截至9月3日，境外投資者通過「滬深港通」持有中國股市的股票市值為2.01萬億元，在A股流通市值比重為3.28%，加上透過QFII和RQFII制度流入內地的合格境外機構投資者持股，所有外資持有中國流通股份市值的比重是4.69%，該比例與日本、南韓和台灣股市相比仍非常低，足見引入境外資金進入中國股市依然有很大潛力。

他提到，當局將加快推動資本市場對外開放，以開放促進改革，而市場化改革將促進更大的開放，形成資本市場高水平對外開放的新格局，促進國內、國際經濟「雙迴圈」發展。證監會下一步將持續完善對外開放產品體系，再擴大「滬深股通」的項目和範圍，並及時創造條件，為境外機構投資者在股票和債券市場提供良好的風險管理工具。

方氏又說，會不斷提高證券期貨業雙向開放水平，鼓勵境外證券基金期貨機構到中國發展，支持境內金融機構走出去。同時會加強跨境上市公司審計監管合作，嚴厲打擊財務造假行為。

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